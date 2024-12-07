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Абхазия попросила РФ помочь решить проблему энергокризиса

Абхазия попросила РФ помочь решить проблему энергокризиса

Правительство Абхазии обратилось к российской стороне с просьбой помочь предотвратить энергетический кризис, который грозит республике уже на будущей неделе, сообщил «Интерфаксу» и.

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Комментарии
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Стефания Новак
Не подписали - и нет помощи. Пора быть реалистами. Хотели самостоятельности - получайте!
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17 час.
АК
Александр Крылов
Халявщики всегда были и будут! Привыкли бывшие союзные республики, особенно молдаване, прибалты, грузины жить нахаляву, вот и продолжают надеяться на безвозмездную помощь русских. Почему-то проблемы в России - мизерные пенсии и зарплаты бюджетников их не интересуют.
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16 час.
Svetlana Kuzmina
Совершенно верно. И ещё, хотят абхазцы электричества, денежки, пожалуйста, вперед и будет вам электричество.
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16 час.

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