Абхазия попросила РФ помочь решить проблему энергокризиса

Не подписали - и нет помощи. Пора быть реалистами. Хотели самостоятельности - получайте!

АК

Александр Крылов

Халявщики всегда были и будут! Привыкли бывшие союзные республики, особенно молдаване, прибалты, грузины жить нахаляву, вот и продолжают надеяться на безвозмездную помощь русских. Почему-то проблемы в России - мизерные пенсии и зарплаты бюджетников их не интересуют.