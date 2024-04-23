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Гениальная атака в Очеретино, в Крынках – снова активные бои, по Часов Яру Зеленский делает прогнозы: утренняя сводка

Гениальная атака в Очеретино, в Крынках – снова активные бои, по Часов Яру Зеленский делает прогнозы: утренняя сводка

На Херсонском направлении наши возобновили интенсивные штурмовые операции в Крынках. На вражеском берегу активно применяются авиабомбы и управляемые ракеты, а также происходят взаимные артиллерийские обстрелы.

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