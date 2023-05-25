Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    А координаты этого кто даст ?Папа Римский что ли?На той стороне тоже далеко не дураки,прятать умеют.Разведка продолжа...Экипаж корвета «Б...
  • Сергей Медведев
    "Грачи","скворцы","галки" из Средней Азии прутся на просторы России целыми аулами,аилами,кишлаками.И никакая Федераль...Глава МВД Колокол...
  • Сергей Догадин
    Война херня,главное маневры. Нужно на войне все уничтожать а не про...ебывать.Экипаж корвета «Б...

«До потери пульса»: Эксперты рассказали о кричащих признаках депрессии

«До потери пульса»: Эксперты рассказали о кричащих признаках депрессии

Психолог Рина Баджи перечислила симптомы депрессии, которые некоторые люди игнорируют и не замечают. Как правило, во время депрессии у человека пропадает мотивация что-либо делать, например, работать, из-за чего снижается продуктивность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх