«До потери пульса»: Эксперты рассказали о кричащих признаках депрессии

Психолог Рина Баджи перечислила симптомы депрессии, которые некоторые люди игнорируют и не замечают. Как правило, во время депрессии у человека пропадает мотивация что-либо делать, например, работать, из-за чего снижается продуктивность.
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