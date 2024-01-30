The Economist сообщил о внезапном отказе Буданова от должности главкома ВСУ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в последний момент решил отказаться занять должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо действующего главкома Валерия Залужного.
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