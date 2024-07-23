Шоу там: возвращение Валиевой совпало с новыми слушаниями в CAS

Это свершилось — чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева снова выступает. Причем не пришлось даже ждать окончания дисквалификации — после долгих консультаций с юристами спортсменку все-таки пригласили стать участницей спектакля Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
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