50-летняя Виктория Бекхэм поделилась фото с глубоким декольте и удивила фанатов

Экс-солистка Spice Girls не сдает позиции! фото: Соцсети50-летняя Виктория Бекхэм поделилась в своем «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация) горячими снимками в наряде с декольте до пупка.
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