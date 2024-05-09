Лондон вступает в борьбу за гиперзвуковое оружие, но даже Telegraph не верит в успех

Очередной страной, озаботившейся созданием гиперзвукового оружия, стала Великобритания. В этом, конечно же, нет ничего удивительного: самая миролюбивая в мире империя всегда любила самые опасные "игрушки".
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