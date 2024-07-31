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Генсек ООН назвал опасной эскалацией убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Генсек ООН Антониу Гутерриш счел убийство в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и удары израильской стороны по ливанской столице Бейруту опасной эскалацией в ближневосточном регионе.

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