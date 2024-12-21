Газовики тоже запустили для астраханцев акцию по списанию пени от долга за оплату услуг

Но надо успеть погасить задолженность за 12 дней. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» сообщает, что в случае погашения задолженности за потребленный газ в период с 20 по 31 декабря будут списаны все пени.
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