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Пункт-А

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Газовики тоже запустили для астраханцев акцию по списанию пени от долга за оплату услуг

Газовики тоже запустили для астраханцев акцию по списанию пени от долга за оплату услуг

Но надо успеть погасить задолженность за 12 дней.  ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» сообщает, что в случае погашения задолженности за потребленный газ в период с 20 по 31 декабря будут списаны все пени.

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Комментарии
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люба загуменникова
ДЛЯ РОССИЯН ДАВНО БЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ ГАЗ,СВЕТ БЕСПЛАТНЫМИ,А ТОЛЬКО ХВАЛИТСЯ РОССИЯ ЧТО ПРОДАЕТ НЕФТЬ, ГАЗ ДЕНЬГИ КОМУ?  А РОССИЯНАМ КУКИШ БЕЗ МАСЛА.
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16 час.
лз
люба загуменникова
СЛАВА БОГУ ХОТЬ РОССИЯ НАУЧИЛАСЬ СПИСЫВАТЬ ПЕНИ ЗА ГАЗ.
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16 час.

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