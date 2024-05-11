Известная российская артистка Нюша официально объявила о разводе со своим мужем. По информации "popcake", пара продолжит поддерживать хорошие отношения с бывшим Игорем Сивовым ради своих двух маленьких детей - шестилетней дочери и трехлетнего сына.
Собчак едко прокомментировала развод Нюши
Комментарии
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Evgenija Palette
ЭТУ СУКУ СОБЧАК - ТОЛЬКО УТОПИТЬ, ЧТОБЫ ОНА, НАКОНЕЦ, ЗАТКНУЛАСЬ...
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13 час.
Михаил Кравец
А Баба-Яга, как всегда без своих трёх копеек ну ни, как не может... Затычка в каждой бочке...
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Завидует Нюше?
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12 час.
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