У каждого, уважающего себя и любящего беззаветно своего пёселя собачника, должен быть свой травматолог, стоматолог, дерматолог и психиатр.
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У каждого, уважающего себя и любящего беззаветно своего пёселя собачника, должен быть свой травматолог, стоматолог, дерматолог и психиатр.
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