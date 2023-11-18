Ивушкин: в Кузбассе открыли крупнейший в России и Европе тюбинг-парк

Самый большой в России и Европе тюбинг-парк открыли на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом рассказал генеральный директор и основной владелец ООО «Сибшахтострой» Константин Ивушкин, сообщило РИА «Новости».
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