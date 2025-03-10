Части россиян пообещали 25-градусное тепло

На юге европейской части РФ в ближайшие дни ожидается температура до плюс 25 градусов. Такую теплую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии