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В Тверской области Ford Transit съехал в кювет

В Тверской области Ford Transit съехал в кювет

В Старицком округе Тверской области 26 января произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. Происшествие случилось вечером на 1190 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», где «Форд Транзит» съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

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