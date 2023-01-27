В Тверской области Ford Transit съехал в кювет

В Старицком округе Тверской области 26 января произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. Происшествие случилось вечером на 1190 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», где «Форд Транзит» съехал с дороги в кювет и опрокинулся.