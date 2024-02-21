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CNN: информатор ФБР сообщил о российском источнике компромата на Хантера Байдена

CNN: информатор ФБР сообщил о российском источнике компромата на Хантера Байдена

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиненный в даче ложной информации о сделках Байденов на Украине, после ареста сообщил следователям, что сотрудники российской разведки были причастны к передаче ему информации о Хантере Байдене.

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