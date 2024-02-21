CNN: информатор ФБР сообщил о российском источнике компромата на Хантера Байдена

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиненный в даче ложной информации о сделках Байденов на Украине, после ареста сообщил следователям, что сотрудники российской разведки были причастны к передаче ему информации о Хантере Байдене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии