В Забайкалье определены победители и призеры регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа»

В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного мнения о деятельности полиции УМВД России по Забайкальскому краю организована работа по созданию тематических поделок, отражающих семейные ценности и посвященных полицейским династиям.
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