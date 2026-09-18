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Серьёзный спортсмен и внук легенды: как растёт 6-летний сын Марии Мироновой Фёдор

Серьёзный спортсмен и внук легенды: как растёт 6-летний сын Марии Мироновой Фёдор

Актриса Мария Миронова родила младшего сына Фёдора в 2019 году, когда ей было 46 лет. С самого появления мальчика на свет артистка старалась оградить его от излишней публичности.

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