Новости Хард- Рока этой недели

Время неумолимо бежит вперед, и мы должны идти вместе с ним. Уже перевалило за середину сентября, и масштабные туры продолжаются с регулярностью (привет Evanescence и Spiritbox!), принося с собой информацию о том, что в ближайшие недели нас ждет масса новых записей.
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