Новости Хард- Рока этой недели

Время неумолимо бежит вперед, и мы должны идти вместе с ним. Уже перевалило за середину сентября, и масштабные туры продолжаются с регулярностью (привет Evanescence и Spiritbox!), принося с собой информацию о том, что в ближайшие недели нас ждет масса новых записей.