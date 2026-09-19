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Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока этой недели

Время неумолимо бежит вперед, и мы должны идти вместе с ним. Уже перевалило за середину сентября, и масштабные туры продолжаются с регулярностью (привет Evanescence и Spiritbox!), принося с собой информацию о том, что в ближайшие недели нас ждет масса новых записей.

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