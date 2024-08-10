Один из самых мощных ноутбуков Huawei поступил в продажу в Китае. Huawei MateBook GT 14 получил экран OLED 2,8К, Core  Ultra 9, 32 ГБ ОЗУ и 140-ваттную зарядку

В Китае стартовали продажи ноутбука Huawei MateBook GT 14, который, несмотря на свои небольшие габариты, преподносится как устройство для профессионального применения — для графических дизайнеров, инженеров, видеографов и т.
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