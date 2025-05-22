Российская блогерша из Перми устроила фотосессию в нижнем белье на фоне ограды церкви, пишет издание perm.
Российская блогерша устроила фотосессию в нижнем белье у церкви
Комментарии
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Ирина Некрасова
До тошноты надоели эти дурищи со своей "красотой эстетики женского тела"... Мозг отсутствует, да и тела тоже по минимуму, но заявить о себе миру их так и распирает, просто хлебом не корми. На любое непотребство готовы ради хайпа, вплоть до осквернения святынь... К общественным работам приговорили блохершу. А лучше выпороть по тощей заднице - крепче бы запомнила урок нравственности.
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