Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 24 мая в Липецке

Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 24 мая в ЛипецкеСегодня, 24 мая, солнце разливает по небу свою щедрую теплоту, воздух прогрет до +25 градусов.
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