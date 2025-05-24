Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 24 мая в Липецке

Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 24 мая в ЛипецкеСегодня, 24 мая, солнце разливает по небу свою щедрую теплоту, воздух прогрет до +25 градусов.