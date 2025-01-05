Ирине Шейк — 39 лет: как красотка из глубинки стала супермоделью и почему рассталась с Роналду

6 января ослепительной Ирине Шейк исполняется 39 лет. За свою модельную карьеру она успела посотрудничать со многими ведущими модными брендами, покорить миллионы людей томным взглядом и пухлыми губами, а еще закрутить романы с Криштиану Роналду и Брэдли Купером.