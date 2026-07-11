Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 982 подписчика

Перевод по СБП более 200 тыс. рублей самому себе станет сигналом о мошенничестве для банков

Перевод по СБП более 200 тыс. рублей самому себе станет сигналом о мошенничестве для банков

МВД России перечислило основные признаки, по которым банки выявляют подозрительное снятие наличных. Среди маркеров – снятие кредитных денег в первые сутки, перевод на свой счёт по СБП свыше 200 тысяч и смена "привязанного" к банку номера телефона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии