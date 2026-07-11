Перевод по СБП более 200 тыс. рублей самому себе станет сигналом о мошенничестве для банков

МВД России перечислило основные признаки, по которым банки выявляют подозрительное снятие наличных. Среди маркеров – снятие кредитных денег в первые сутки, перевод на свой счёт по СБП свыше 200 тысяч и смена "привязанного" к банку номера телефона.
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