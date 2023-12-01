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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев набрал 1+1 с «Ванкувером», прервав серию из 6 игр без очков и из 10 – без голов. У него 5+3 в 24 матчах

Форвард «Вегаса» внес вклад в победу над «Кэнакс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Россиянин прервал серию из 6 игр без очков и 10 – без голов.

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