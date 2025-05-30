Пограничные проверки вывели федеральную полицию Германии на предел нагрузки

Федеральная полиция Германии достигла критического уровня нагрузки в связи с пограничным контролем, заявил руководитель профсоюза полиции (ПП) по линии федеральной полиции Андреас Роскопф 30 мая в интервью немецкой газете «Рейнская Почта» (Rheinische Post).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии