"Все решится 20 апреля: Украина станет второй Швейцарией – безоружной и выгодной всем?" – слово взяла оппозиция

Завершение переговоров в Эр-Рияде выявило любопытную тенденцию. На Украине открыто заявили о себе силы, которые выступают против режима Зеленского, но при этом боятся России и мечтают отдаться в руки Запада.
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