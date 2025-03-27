Советские войска захватили опорные пункты в Силезии

27 марта войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели на территории Силезии городами Штрелен и Рыбник — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, пишет газета «Известия».
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