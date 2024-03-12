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Первый тест-драйв Lada Vesta CVT

Первый тест-драйв Lada Vesta CVT

﻿﻿Долгожданная двухпедальная версия вновь пополнилась линейкой модификаций Lada Vesta. Ранее этот автомобиль уже производился в Ижевске, но двигатель Nissan HR16 (H4M по классификации Renault) и японский вариатор JATCO CVT в 2022 году больше не будут доступны, а потребность рынка в автомобиле с автоматической коробкой передач по-прежнему сохраняется.

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