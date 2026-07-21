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Месси – лучший игрок ЧМ по созданным моментам (25). У Олисе, Дембеле и Мбаппе по 18

Лионель Месси стал лучшим игроком ЧМ-2026 по созданным моментам. 39-летний капитан сборной Аргентины занял первое место по этому показателю, создав 25 голевых моментов.

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