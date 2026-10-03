Лиза Моряк объяснила, почему отправилась в круиз с мужем, но без детей

Лиза Моряк ответила хейтерам, которых не устроило, что знаменитость отправилась в круиз с мужем, режиссером Сариком Андреасяном, но без троих детей.
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