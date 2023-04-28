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Блогер Елена Блиновская доставлена в суд

Блогер Елена Блиновская доставлена в суд

Утром в пятницу, 28 апреля, блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы. Соответствующие данные предоставили сегодня осведомленные сотрудники средств массовой информации.

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