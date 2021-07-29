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Ялта в десятке популярных направлений отдыха с друзьями

Ялта в десятке популярных направлений отдыха с друзьями

30 июля во всём мире отмечается Международный день дружбы. Этот праздник – замечательный повод устроить посиделки с друзьями, вспомнить интересные моменты из совместных путешествий, посмеяться над забавными случаями и погрустить над печальными.

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