Ялта в десятке популярных направлений отдыха с друзьями

30 июля во всём мире отмечается Международный день дружбы. Этот праздник – замечательный повод устроить посиделки с друзьями, вспомнить интересные моменты из совместных путешествий, посмеяться над забавными случаями и погрустить над печальными.
30 июля во всём мире отмечается Международный день дружбы. Этот праздник – замечательный повод устроить посиделки с друзьями, вспомнить интересные моменты из совместных путешествий, посмеяться над забавными случаями и погрустить над печальными.
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