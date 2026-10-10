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От Драпатого требуют организовать контрнаступ в районе Купянска-Узлового

От Драпатого требуют организовать контрнаступ в районе Купянска-Узлового

Вчера российские каналы военной тематики со ссылкой на бойцов группировки войск «Запад» сообщили об освобождении поселка Купянск-Узловой.

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