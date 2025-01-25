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Два майора: #Сводка на утро 25 января 2025 года

Два майора: #Сводка на утро 25 января 2025 года

#Сводка на утро 25 января 2025 года В Курской области группировка войск "Север" сообщает, что подразделения наших десантников с упорными боями продвинулись в лесополосах юго-восточнее Николаево-Дарьино, выбив противника из нескольких опорных пунктов.

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