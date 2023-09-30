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Настольная игра из Орловской области стала финалистом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Настольная игра из Орловской области стала финалистом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Настольная игра «Крестьянские бега: за вольной грамотой по орловским конубрям», разработанная креативным бюро «Наша кириллица», вошла в шорт-лист Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир региона».

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