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В СУ СК России по Ивановской области состоялся учебный семинар для следователей

В СУ СК России по Ивановской области состоялся учебный семинар для следователей

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области прошел учебно-методический семинар для следователей территориальных следственных отделов.

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