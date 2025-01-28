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Названа следующая цель армии России: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Названа следующая цель армии России: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

На всех направлениях ведутся активные боевые действия.Армия России в упорных боях за минувшие несколько месяцев продвинулась в районах Часов Яра, Торецка и Покровска, что создаёт условия для наступления по направлению к Константиновке.

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