Названа следующая цель армии России: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

На всех направлениях ведутся активные боевые действия.Армия России в упорных боях за минувшие несколько месяцев продвинулась в районах Часов Яра, Торецка и Покровска, что создаёт условия для наступления по направлению к Константиновке.
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