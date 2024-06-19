Опасная фасоль: как ботулизм сократил заказы в российских общепитах

В ходе обзвона людей, употреблявших салаты с ядовитой фасолью, выявили еще 17 случаев ботулизма. Эта ситуация заставила многих москвичей отказаться от услуг общепита, что привело к снижению числа заказов в ресторанах на 2-3%.
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