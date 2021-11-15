Можно ли что-то сделать с диаспорами? Выгнать, запретить, искоренить

А как вы представляете Русскую диаспору в самой России-этот вопрос стоит давно.после развала СССР но вряд ли кого то интересует? в самой стране-по закону-эти Русские тоже иностранцы.со всеми вытекающими последствиями.что напишу в законе.наши мудрые депутаты.то и буде-для вас.что .отдельный закон нужен? вот так господа.

Вячеслав 5

Виктор Сотников Не нужно больше давать гражданство лицам из бывших республик СССР Средней Азии и Кавказа.Кое кто "зарабатывает" на них деньги, а они демпингуют цену на труд, создают проблемы криминального плана, да и менталитет у них абсолютно другой. Власти России со своим окружением нужно не обворовывать граждан России, а создавать нормальные условия, платить не нищенские минимизированные, обглоданные до min. зарплаты, установить не нищенские: МРОТ, пенсии и пособия, а нормальные на которые можно жить, а не прозябать как сейчас в нищете.

А вы имеете понятие сколько Русских жило в этих бывших республиках.работали и строили тоже.да там.тоже потеряли все деньги в банке и хрен что вернули.где то власть понимала другие нет.приехав в Россию стали иностранцами сразу.в России даже музей отгрохали бывшему первому президенту России и что.??-вот и подумайте над этим.