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Можно ли что-то сделать с диаспорами? Выгнать, запретить, искоренить

Можно ли что-то сделать с диаспорами? Выгнать, запретить, искоренить

автор - Политические будни Когда происходит какой-то межнациональный конфликт, люди начинают кричать о том, что диаспоры нужно убирать – всех выслать домой и т.

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Комментарии
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Вячеслав 5
lenivka
Покажите мне уголок России,где живут только русские люди.Нет такого места.Впору создавать русскую диаспору.Нам в своей стране не осталось места для спокойной жизни..
А как вы представляете Русскую диаспору в самой России-этот вопрос стоит давно.после развала СССР но вряд ли кого то интересует? в самой стране-по закону-эти Русские тоже иностранцы.со всеми вытекающими последствиями.что напишу в законе.наши мудрые депутаты.то и буде-для вас.что .отдельный закон нужен? вот так господа.
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4 час.
Вячеслав 5
Виктор Сотников
Не нужно больше давать гражданство лицам из бывших республик СССР Средней Азии и Кавказа.Кое кто "зарабатывает" на них деньги, а они демпингуют цену на труд, создают проблемы криминального плана, да и менталитет у них абсолютно другой. Власти России со своим окружением нужно не обворовывать граждан России, а создавать нормальные условия, платить не нищенские минимизированные, обглоданные до min. зарплаты, установить не нищенские: МРОТ, пенсии и пособия, а нормальные на которые можно жить, а не прозябать как сейчас в нищете.
А вы имеете понятие сколько Русских жило в этих бывших республиках.работали и строили тоже.да там.тоже потеряли все деньги в банке и хрен что вернули.где то власть понимала  другие нет.приехав в Россию стали иностранцами сразу.в России даже музей отгрохали бывшему первому президенту России и что.??-вот и подумайте над этим.
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4 час.
Артур Кушхабиев
Все эти безобразия со стороны иностранцев очень легко прекратить, если принять закон о принудительной депортации тех, кто нарушает законы России, без права повторного въезда на территорию РФ. Разумеется депортировать после наказания за совершённые преступления.
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2 час.

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