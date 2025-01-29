Трамп понятия не имеет, что происходит на Украине

Президент США Дональд Трамп не владеет ситуацией о происходящем на Украине. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».