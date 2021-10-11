Вечерняя Москва

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Москвич с топором чуть не зарубил своего оппонента в ходе бытового конфликта

Москвич с топором чуть не зарубил своего оппонента в ходе бытового конфликта

37-летний москвич с топором чуть не зарубил своего оппонента в ходе бытового конфликта. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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