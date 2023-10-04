Из-за наступательных действий отрядов нацистских формирований киевского режима у посёлка Клещеевка случилось сложное сражение, в рамках которого русские воины подвергли уничтожению бронированную технику и пехотные отряды вражеских сил.
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