В Подмосковье открыли первое в России отделение вызова врачей на дом

Отделение открылось в жилом комплексе «Первый квартал» благодаря усилиям компании «Брусника», которая построила, подготовила и передала на баланс медицинское учреждение Видновской районной клинической больницы.
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