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Песков: причину аварии в Новгородской области должны определить специалисты

Песков: причину аварии в Новгородской области должны определить специалисты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области должны определить специалисты, каких-то особенных мероприятий не планируется.

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