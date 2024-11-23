Появился точный прогноз магнитных бурь в декабре 

В первой половине декабря 2024 года предполагается повышенная геомагнитная активность. Есть смысл быть в курсе активности Солнца и геомагнитных бурь, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для здоровья, передает nv.
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