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Стало известно, для чего глава Бундестага прибыла в Киев — послу в ФРГ Мельнику явно не понравится

Стало известно, для чего глава Бундестага прибыла в Киев — послу в ФРГ Мельнику явно не понравится

Как сообщает “Ъ”, в воскресенье, 8 мая, начался визит в Киев главы немецкого бундестага Бербель Бас. О планах политика на посещение украинской столицы было рассказано в микроблоге Энрико Бриссы, руководителя секретариата немецкого парламента.

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