В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за оплату услуг психологов. Его подготовили депутаты фракции «Новые люди», сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Медицинские заклю...
- ДВ В Минздраве реком...
- Диетолог рассказа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым