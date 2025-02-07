Михаил Кузнецов: в школах не хватает учителей математики и физики

Руководитель исполкома «Народного фронта» принял участие в заседании Совета при президенте по науке и образованию На заседании Совета при президенте по науке и образованию обсуждали вопросы обеспечения направлений инженерными кадрами.
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