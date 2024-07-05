AMD спаслась от банкротства благодаря разработкам для PlayStation 4

AMD пережила кризис благодаря своим успехам в разработке процессоров для игровых консолей. Специалисты компании предсказывали ее банкротство еще десять лет назад, но выпуск PlayStation 4, которая была разработана AMD, стал ключевым фактором в спасении компании.
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