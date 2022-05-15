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Тарасова о ЧМ по хоккею 2022: «Недохоккей какой-то. Сборная России – мировой лидер»

Татьяна Тарасова назвала ЧМ по хоккею 2022 без сборной России недохоккеем.  Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире в Финляндии.

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